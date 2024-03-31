NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

"Народжені перемагати" виявилися сильнішими європейський склад американської організації FaZe Clan. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч відбувся у форматі Bo3. Призовий фонд - 1,250 млн доларів.

Зазначимо, що в складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:

Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)

Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)

Робін "ropz" Кул (Естонія)

Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)

Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)

Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)

PGL Major Copenhagen

Фінал, 31 березня

NAVI - FaZe 2:1

Карти: Ancient (13-9), Mirage (2-13), Inferno (13-3)

Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці стартували на турнірі з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).

У чвертьфінальному поєдинку "народжені перемагати" впевнено перемогли турецьку Eternal Fire - 2:0.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve.