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NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Сьогодні 23:37 391 0
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

"Народжені перемагати" виявилися сильнішими європейський склад американської організації FaZe Clan. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч відбувся у форматі Bo3. Призовий фонд - 1,250 млн доларів.

Зазначимо, що в складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:

  • Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)
  • Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)
  • Робін "ropz" Кул (Естонія)
  • Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)
  • Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)
  • Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)
PGL Major Copenhagen
Фінал, 31 березня

NAVI - FaZe 2:1

Карти: Ancient (13-9), Mirage (2-13), Inferno (13-3)

Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці стартували на турнірі з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).

У чвертьфінальному поєдинку "народжені перемагати" впевнено перемогли турецьку Eternal Fire - 2:0.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve. 

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