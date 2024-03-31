NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere стала чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS 2 - PGL Major Copenhagen 2024.
"Народжені перемагати" виявилися сильнішими європейський склад американської організації FaZe Clan. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч відбувся у форматі Bo3. Призовий фонд - 1,250 млн доларів.
Зазначимо, що в складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Американська команда FaZe складається з гравців з 5 різних країн Європи:
- Гавард "rain" Нігаард (Норвегія)
- Фінн "karrigan" Андерсен (Данія)
- Робін "ropz" Кул (Естонія)
- Хелвіс "broky" Саукантс (Латвія)
- Давід "frozen" Чернянський (Словаччина)
- Філіп "NEO" Кубський (тренер, Польща)
NAVI - FaZe 2:1
Карти: Ancient (13-9), Mirage (2-13), Inferno (13-3)
Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці стартували на турнірі з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).
У чвертьфінальному поєдинку "народжені перемагати" впевнено перемогли турецьку Eternal Fire - 2:0.
PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve.