Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI Javelins (166) перемогла Team Pingeons (144) у гранд-фіналі першого сезону European Pro League серед жінок з CS (Counter-Strike) 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч проходив у ворматі Во3. Призовий фонд складав 5 тисяч доларів.

"Народжені перемагати" обрали карту Ancient і впевнено довели її до перемоги (13:9). Пік суперниць випав на Vertigo, який європейська команда без проблем виграла (7:13). Все вирішувалося на мапі Nuke, яку Javelins без проблем забрали (13:8).

Зазначимо, що в складі NAVI виступають лише представниці Польщі:

Кароліна "Liina" Каспшик (Польща)

Мартина "LETi" Овсік (Польща)

Вікторія "vicu" Яницька (Польща)

Ганна "Hanka" Пудліс (Польща)

Анжеліка "Angelka" Козловська (Польща)

За європейську команду Team Pingeons виступають дві росіянки:

Зайнаб "zAAz" Туркі (Швеція)

Ана "ANa" Думбрава (Румунія)

Вікторія "tory" Казієва (Росія)

Алєксандра "twenty3" Тімонова (Росія)

Катаріна "Kat" Вашкова (Словаччина)

European Pro League Female S1.

Призовий фонд - 5 тис. доларів

Гранд-фінал, 16 квітня

Team Pingeons (Європа) – NAVI Javelins (Польша) 1:2 (9:13, 13:7, 8:13)

Нагадаємо, груповий етап жіночий склад Natus Vincere здолав з двома перемогами (Spirit Female – 2:0, Let Her Cook – відмова) та однією поразкою (NIP Impact – 0:2) і з другого місця вийшли в плей-оф, де на них чекали майбутні суперниці по фіналу.

Перший поєдинок проти Team Pingeons дівчата програли (0:2) і потрапили в нижню сітку, з якої і вийшли у гранд-фінал після двох перемог (Astralis – 2:0, NIP Impact – 2:0).

Нагадаємо, нещодавно чоловічий склад "народжених перемагати" став чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.