Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда NAVI Javelins (166) перемогла Team Pingeons (144) у гранд-фіналі першого сезону European Pro League серед жінок з CS (Counter-Strike) 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч проходив у ворматі Во3. Призовий фонд складав 5 тисяч доларів.
"Народжені перемагати" обрали карту Ancient і впевнено довели її до перемоги (13:9). Пік суперниць випав на Vertigo, який європейська команда без проблем виграла (7:13). Все вирішувалося на мапі Nuke, яку Javelins без проблем забрали (13:8).
Зазначимо, що в складі NAVI виступають лише представниці Польщі:
- Кароліна "Liina" Каспшик (Польща)
- Мартина "LETi" Овсік (Польща)
- Вікторія "vicu" Яницька (Польща)
- Ганна "Hanka" Пудліс (Польща)
- Анжеліка "Angelka" Козловська (Польща)
За європейську команду Team Pingeons виступають дві росіянки:
- Зайнаб "zAAz" Туркі (Швеція)
- Ана "ANa" Думбрава (Румунія)
- Вікторія "tory" Казієва (Росія)
- Алєксандра "twenty3" Тімонова (Росія)
- Катаріна "Kat" Вашкова (Словаччина)
Team Pingeons (Європа) – NAVI Javelins (Польша) 1:2 (9:13, 13:7, 8:13)
Нагадаємо, груповий етап жіночий склад Natus Vincere здолав з двома перемогами (Spirit Female – 2:0, Let Her Cook – відмова) та однією поразкою (NIP Impact – 0:2) і з другого місця вийшли в плей-оф, де на них чекали майбутні суперниці по фіналу.
Перший поєдинок проти Team Pingeons дівчата програли (0:2) і потрапили в нижню сітку, з якої і вийшли у гранд-фінал після двох перемог (Astralis – 2:0, NIP Impact – 2:0).
Нагадаємо, нещодавно чоловічий склад "народжених перемагати" став чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.