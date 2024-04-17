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Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2

Сьогодні 07:43 123 0
Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2
NAVI
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI Javelins (166) перемогла Team Pingeons (144) у гранд-фіналі першого сезону European Pro League серед жінок з CS (Counter-Strike) 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Матч проходив у ворматі Во3. Призовий фонд складав 5 тисяч доларів.

"Народжені перемагати" обрали карту Ancient і впевнено довели її до перемоги (13:9). Пік суперниць випав на Vertigo, який європейська команда без проблем виграла (7:13). Все вирішувалося на мапі Nuke, яку Javelins без проблем забрали (13:8).

Зазначимо, що в складі NAVI виступають лише представниці Польщі:

  • Кароліна "Liina" Каспшик (Польща)
  • Мартина "LETi" Овсік (Польща)
  • Вікторія "vicu" Яницька (Польща)
  • Ганна "Hanka" Пудліс (Польща)
  • Анжеліка "Angelka" Козловська (Польща)

За європейську команду Team Pingeons виступають дві росіянки:

  • Зайнаб "zAAz" Туркі (Швеція)
  • Ана "ANa" Думбрава (Румунія)
  • Вікторія "tory" Казієва (Росія)
  • Алєксандра "twenty3" Тімонова (Росія)
  • Катаріна "Kat" Вашкова (Словаччина)
European Pro League Female S1.
Призовий фонд - 5 тис. доларів
Гранд-фінал, 16 квітня

Team Pingeons (Європа) – NAVI Javelins (Польша) 1:2 (9:13, 13:7, 8:13)

Нагадаємо, груповий етап жіночий склад Natus Vincere здолав з двома перемогами (Spirit Female – 2:0, Let Her Cook – відмова) та однією поразкою (NIP Impact – 0:2) і з другого місця вийшли в плей-оф, де на них чекали майбутні суперниці по фіналу.

Перший поєдинок проти Team Pingeons дівчата програли (0:2) і потрапили в нижню сітку, з якої і вийшли у гранд-фінал після двох перемог (Astralis – 2:0, NIP Impact – 2:0).

Нагадаємо, нещодавно чоловічий склад "народжених перемагати" став чемпіоном найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

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