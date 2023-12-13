Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця

Джерело - Чемпіон.

13 грудня 2004 року форварду італійського Мілана Андрію Шевченку вручено Золотий м'яч як найкращому футболістові року в Європі.

Якщо проаналізувати, 2004 рік не був вдалим для світових зірок. Чемпіонат Європи вийшов не надто яскравим - у Португалії сенсаційно перемогла Греція, яка використовувала в основному оборонні варіанти у своїй грі, а Лігу чемпіонів виграв досить скромний за європейськими мірками Порту Жозе Моурінью, який лише створював власний імідж.

Золотий м’яч віддали українцеві Андрієві Шевченку, який, на думку багатьох фахівців, заслужив його не через окремо взятий сезон, а загалом на кар’єру в Міланів.

Шевченко став лише 3-м після Олега Блохіна (1975) та Ігоря Бєланова (1986) володарем Золотого м’яча з України.

Явного фаворита того року не було, а претендентів було п'ятеро

Чемпіон Європи Теодорос Загоракіс посів 5 місце, він був лідером своєї збірної й відразу 20, хто голосував, із 40 включили його у свої списки (троє поставили на 1 місце).

Тьєррі Анрі, який був головною дійовою особою Арсенала в тому самому "золотому сезоні", також отримав три перших місця, але посів лише загальне 4 місце.

Бразилець Роналдіньйо того року отримав звання найкращого гравця за версією ФІФА, набравши майже в три рази більше голосів, ніж Шевченко, але в гонитві за Золотий м'яч він став лише третім (9 перших місць).

Другим виявився володар трофея Ліги чемпіонів і віцечемпіон Європи - португалець Деку. Йому віддали 10 перших місць і 13 других.

Що стосується самого Шевченка, за нього проголосували всі респонденти, а на перше місце поставили 27 осіб, по 5 дали йому друге і третє місце, ще двоє - четверте й один - п'яте.

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