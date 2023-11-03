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"Собака": Калитвинцев жартома обізвав свого сина після гола у ворота його команди

Не кожного дня побачиш, як син забиває команді батька
Сьогодні 11:57 Андрій Дунець 214 0
"Собака": Калитвинцев жартома обізвав свого сина після гола у ворота його команди
#Юрій Калитвинцев, #Кубок України, #Олександрія, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Владислав Калитвинцев, який грає за Олександрію, реалізував свій удар у післяматчевій серії пенальті матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Полісся, яке тренує його батько — Юрій Калитвинцев.

Калитвинцев-старший про свою реакцію на гол сина розповів у післяматчевому інтерв'ю.

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Втім, Полісся однаково пройшло до півфіналу турніру — 0:0 (4:3 після пен.).

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