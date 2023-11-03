Головне
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 11:00 1158
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
Вчора 23:35 596
Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії
Вчора 23:18 555
Валенсія з Яремчуком пройшла Логроньєс у Кубку Іспанії
Вчора 23:00 539
Український боєць UFC Потєря проведе бій на початку грудня
Вчора 20:41 441
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України
Вчора 18:55 582
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 18:37 801
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Вчора 18:14 2981
Стали відомі суперники ХІТа в елітному раунді Ліги чемпіонів
Вчора 15:55 487
Усик назвав наступного суперника Ломаченка
Вчора 15:28 1125
Прямі трансляції

Полісся - Олександрія 1:0: огляд матчу

Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті
Сьогодні 10:55 151 0
#Олександрія, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Полісся в серії пенальті здобуло перемогу над Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України
1/4 фіналу, 2 листопада

Полісся - Олександрія 0:0 - по пенальті 4:3

Попередження: Смоляков, 52 – Савченко, 41

Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко – Танковський (Огіря, 86), Крушинський (Кушніренко, 63) – Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаєв, 63), Козак – Шастал (Аріелсон, 63).

Олександрія: Шевченко – Мартинюк (Копина, 40), Логінов, Савченко, Скорко – Смирний, Михайленко (Шостак, 27), Сігеєв (Білошевський, 75) – Шулянський, Андрейчук (Погорілий, 46), Джевані (Калітвінцев, 75).

Напередодні Чорноморець розгромив Зорю, а Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналу Кубка України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі 1205
Усик назвав наступного суперника Ломаченка Усик назвав наступного суперника Ломаченка 1125
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України 801
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1158
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 2981
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 1714
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17130 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 27029
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62809
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20519 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154944 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 139407