Полісся - Олександрія 1:0: огляд матчу

Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Полісся в серії пенальті здобуло перемогу над Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.

Кубок України

1/4 фіналу, 2 листопада

Полісся - Олександрія 0:0 - по пенальті 4:3

Попередження: Смоляков, 52 – Савченко, 41

Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко – Танковський (Огіря, 86), Крушинський (Кушніренко, 63) – Янаков (Макуана, 46), Грицук (Мустафаєв, 63), Козак – Шастал (Аріелсон, 63).

Олександрія: Шевченко – Мартинюк (Копина, 40), Логінов, Савченко, Скорко – Смирний, Михайленко (Шостак, 27), Сігеєв (Білошевський, 75) – Шулянський, Андрейчук (Погорілий, 46), Джевані (Калітвінцев, 75).

Напередодні Чорноморець розгромив Зорю, а Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналу Кубка України.

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