Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 826
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Сьогодні 20:27 347
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Сьогодні 19:59 7619
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 19:50 322233 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 18:39 26452
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Сьогодні 15:43 320
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Сьогодні 14:53 284
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:47 408
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Сьогодні 14:18 327
Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
Сьогодні 14:00 886
Блоги
Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО
Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 21:07 212
Ретро дня: фантастичний гол Гавранчича зі штрафного в матчі Рома – Динамо - ВІДЕО
Ретро дня: фантастичний гол Гавранчича зі штрафного в матчі Рома – Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:02 609
"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією
"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією Андрій Дунець
Сьогодні 14:21 845
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 11:52 7528 2
FAVBET та Sport&Business Club відкрили сезон офлайн-подій для спортивно-бізнесової спільноти України
FAVBET та Sport&Business Club відкрили сезон офлайн-подій для спортивно-бізнесової спільноти України Юрко Юрченко
13.09.2023 16:09 760
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола Андрій Дунець
12.09.2023 22:58 2406
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2023 22:36 2084
Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної
Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
12.09.2023 21:34 1193 1
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
12.09.2023 17:50 935
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця Юрко Юрченко
12.09.2023 17:47 1123
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро Valeriy Ruchka
12.09.2023 14:04 6130
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Андрій Твердохліб
12.09.2023 08:40 1731
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас" Nastya Bolshakova
11.09.2023 21:00 909
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО Андрій Дунець
11.09.2023 17:09 5876
22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
11.09.2023 16:40 2184
Дар’я Білодід стала амбасадором FAVBET
Дар’я Білодід стала амбасадором FAVBET Юрко Юрченко
11.09.2023 14:02 1037
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 47!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 47! Андрій Твердохліб
10.09.2023 17:41 7490
"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО
"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО Андрій Дунець
09.09.2023 22:11 3913
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО Андрій Дунець
09.09.2023 19:48 9132
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії Nastya Bolshakova
09.09.2023 11:52 2630
Прямі трансляції

Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО

Зворушливо-сумний момент...
Сьогодні 21:07 Андрій Дунець 213 0
Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО
#Енді Маррей

Джерело - Чемпіон.

Енді Маррей дав волю емоціям після переможного матчу Кубка Девіса проти Леандро Рієді в межах протистояння між Великою Британією та Швейцарією.

Напередодні з життя пішла бабуся легендарного шотландського тенісиста.

"Сьогодні у мене важкий день, сьогодні похорон моєї бабусі. Я перепрошую у своєї сім'ї, що не зміг бути присутнім, але ця перемога для тебе, бабусю", - сказав Маррей, не стримуючи сліз.

Відео

Матч Маррей - Рієді завершися з рахунком 6:7(7), 6:4, 6:4.

Нагадаємо, що в іншому протистоянні Кубка Девіса Україна обіграла Колумбію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322233 8
УЄФА відкрила справу проти Петракова УЄФА відкрила справу проти Петракова 1680
Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2377
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича 1225
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 7619
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 26452
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82441 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40036 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50339 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55252 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12618
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54841