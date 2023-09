Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО

Енді Маррей дав волю емоціям після переможного матчу Кубка Девіса проти Леандро Рієді в межах протистояння між Великою Британією та Швейцарією.

Напередодні з життя пішла бабуся легендарного шотландського тенісиста.

"That was for you, Gran" ❤️



What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances 👏