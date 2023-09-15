Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО

Зворушливо-сумний момент...

Джерело - Чемпіон.

Енді Маррей дав волю емоціям після переможного матчу Кубка Девіса проти Леандро Рієді в межах протистояння між Великою Британією та Швейцарією.

Напередодні з життя пішла бабуся легендарного шотландського тенісиста.

"Сьогодні у мене важкий день, сьогодні похорон моєї бабусі. Я перепрошую у своєї сім'ї, що не зміг бути присутнім, але ця перемога для тебе, бабусю", - сказав Маррей, не стримуючи сліз.

Відео

"That was for you, Gran" ❤️



What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances 👏 pic.twitter.com/02DzCy3WKD — LTA (@the_LTA) September 15, 2023

Матч Маррей - Рієді завершися з рахунком 6:7(7), 6:4, 6:4.

Нагадаємо, що в іншому протистоянні Кубка Девіса Україна обіграла Колумбію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua