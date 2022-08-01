Маррей пожертвував понад 300 тис доларів українським дітям

Британець допомагає дітям, які постраждали у війні

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей з березня жертвує призові на допомогу українським дітям, постраждалим у війні.

Про це повідомляє ATP.

За цей час сума пожертвувань склала понад 300 тисяч доларів. Британець планує продовжувати таку благодійну діяльність до кінця сезону.

На цьому тижні Маррей виступить на турнірі Citi Open у Вашингтоні, керівник якого пообіцяв подвоїти суму призових тенісиста. Перемога на Citi Open може принести гравцеві 342 800 доларів.

Раніше Маррей розповів про рішення жертвувати призові українцям.