Збірна України обіграла Колумбію у матчі Кубка Девіса

Збірна України обіграла Колумбію та вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

Завершився матч Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Колумбії.

Вирішальну гру виграв Владислав Орлов, який обіграв Ніколаса Мехія.

Матч тривав 3 години 16 хвилин. Орлов тричі подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 3 з 14 брейк-пойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Каспі, Грузія

Хард

15 вересня

Владислав Орлов — Ніколас Мехія 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

Україна вийшла у плей-оф Кубка Девіса – вперше за 7 років українці боротимуться за вихід до фінального раунду турніру.

Раніше Крутих переграв Галана.