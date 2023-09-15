Збірна України обіграла Колумбію у матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.
Завершився матч Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Колумбії.
Вирішальну гру виграв Владислав Орлов, який обіграв Ніколаса Мехія.
Матч тривав 3 години 16 хвилин. Орлов тричі подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 3 з 14 брейк-пойнтів.
Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Каспі, Грузія
Хард
15 вересня
Владислав Орлов — Ніколас Мехія 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)
Україна вийшла у плей-оф Кубка Девіса – вперше за 7 років українці боротимуться за вихід до фінального раунду турніру.
Раніше Крутих переграв Галана.