Відео дня: Мілевський заговорив українською у спільному ролику з Федецьким

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилося промовідео фільму "Довбуш" зі спільною сценою Артема Мілевського та Артема Федецького.

Колишні футболісти збірної України зіграли у стрічці епізодичні ролі. Допрем'єрний показ відбувся в Івано-Франківську.

У ролику Федецький глузує над захисними навичками свого тезки.

Знімання фільму проходило у червні 2021 року, а прем'єра українського історичного екшена запланована на 24 серпня 2023-го.

Нагадаємо, в річницю визволення Київщини від російських окупантів Мілевський послав росіян у відомому напрямку. А нещодавно - грубо відповів уболівальнику на заклик перейти на українську мову.

Ви всі втекли, клоуни, а я тут з 24-го і до переможного: Мілевський жорстко відповів фанату на Великдень

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