Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів

Артем перервав мовчання в інстаграмі

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський опублікував емоційний допис, у якому звернувся до росіян.

"Всі тут будуть стояти до кінця! На**й звідси, клоуни!" - написав Міля на своїй сторінці в інстаграмі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Нагадаємо, 2 квітня виповнився рік із часу деокупації Київської області від військ росії (терористичної країни).

Також останнім часом ширилися чутки, що Мілевський перебуває в серйозній депресії через повномасштабну війну. Зокрема, Артем різко відповів журналісту Миколі Василькову на дотепи в соцмережі.

А після появи ексфутболіста на матчі Динамо - Інгулець вболівальники почали переживати за здоров'я Артема через зміни в його зовнішності.

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