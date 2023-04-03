Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Вчора 16:59 1268
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк
Сьогодні 13:37 277379
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу
Сьогодні 12:37 46942
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 10:41 1395
Луческу: Я маю бути у Динамо, не залишу команду у такій важкій ситуації
Вчора 22:09 479
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію
Вчора 19:38 1677 2
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 16:52 368
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Вчора 15:52 747
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ
Вчора 14:54 1047
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Вчора 12:00 851
Блоги
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео Андрій Дунець
Сьогодні 14:17 245
Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів
Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів Андрій Дунець
Сьогодні 13:48 181
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Андрій Дунець
Сьогодні 10:41 1387
Відео дня: Довбик хет-триком знищив Металіст 1925
Відео дня: Довбик хет-триком знищив Металіст 1925 Андрій Твердохліб
Вчора 19:12 592
Терлюга предстала у вишуканому образі у фотосесії для відомого глянця
Терлюга предстала у вишуканому образі у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
Вчора 18:55 598
Фанати молдавського Зімбру підтримали Україну
Фанати молдавського Зімбру підтримали Україну Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 333
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері Nastya Bolshakova
Вчора 12:00 849
Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так
Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так Андрій Дунець
Вчора 10:21 1146
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Андрій Дунець
Вчора 09:31 985
Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО
Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:04 2082
Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол
Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол Андрій Дунець
01.04.2023 21:10 865
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео Андрій Дунець
01.04.2023 20:40 8246
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту Андрій Дунець
01.04.2023 18:35 3713
Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо
Дівчина дня: спокуслива модель Playboy провела гарячу фотосесію у формі Динамо Андрій Дунець
01.04.2023 17:39 3475
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Андрій Дунець
01.04.2023 13:18 5156
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром Андрій Дунець
01.04.2023 11:25 3774
Історія дня: Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО
Історія дня: Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО Андрій Дунець
31.03.2023 22:18 664
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців Андрій Дунець
31.03.2023 17:21 1417 1
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні Андрій Дунець
31.03.2023 11:06 1208
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Valeriy Ruchka
30.03.2023 17:18 6089
Прямі трансляції

Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів

Артем перервав мовчання в інстаграмі
Сьогодні 13:48 Андрій Дунець 187 0
Мілевський послав росіян у відомому напрямку в річницю визволення Київщини від окупантів
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський опублікував емоційний допис, у якому звернувся до росіян.

"Всі тут будуть стояти до кінця! На**й звідси, клоуни!" - написав Міля на своїй сторінці в інстаграмі. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Нагадаємо, 2 квітня виповнився рік із часу деокупації Київської області від військ росії (терористичної країни).

Також останнім часом ширилися чутки, що Мілевський перебуває в серйозній депресії через повномасштабну війну. Зокрема, Артем різко відповів журналісту Миколі Василькову на дотепи в соцмережі.

А після появи ексфутболіста на матчі Динамо - Інгулець вболівальники почали переживати за здоров'я Артема через зміни в його зовнішності.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися найцікавіші новини про спорт!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію 1677 2
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк 277379
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 1395
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ 1268
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу 46942
Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1470
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17419
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20105
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112880
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16814
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4256
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9503