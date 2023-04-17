Ви всі втекли, клоуни, а я тут з 24-го і до переможного: Мілевський жорстко відповів фанату на Великдень

Але, здається, це було непорозуміння

Джерело - Чемпіон.

Привітання Артема Мілевського українців із великодніми святами пішло трохи не за планом.

Напередодні Пасхи колишній нападник київського Динамо в інстаграмі поділився світлиною-привітанням зі святом, але в коментарях розгорнулася зовсім не святкова бесіда.

Один із фанів написав: "Весна прийшла, Міля прилетів". На що 38-річний ексфутболіст відреагував дуже нестримано: "Куди, б*я, прилетів? Це ви всі на*ер уї*али, клоуни, я тут з 24-го і до переможного".

Щоправда, вболівальник відразу уточнив, що мав на увазі, що Мілевський прилетів у інстаграм, а не в країну.

Нагадаємо, що в річницю визволення Київщини від окупантів Мілевський послав росян у відомому напрямку. А наприкінці минулого року журналіст Роман Бебех розповідав, що Артем так і не вийшов із депресії після завершення ігрової кар'єри.

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