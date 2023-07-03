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Мілевський помилково привітав Ярмоленка з виходом до півфіналу Євро-2023 U-21

Трохи дивний допис відомого ексфутболіста
Сьогодні 18:32 Андрій Дунець 242 0
Мілевський помилково привітав Ярмоленка з виходом до півфіналу Євро-2023 U-21
#Артем Мілевський, #Збірна України U-21, #Андрій Ярмоленко, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський опублікував схвальний пост у своєму Instagram після виходу молодіжної збірної України в 1/2 фіналу чемпіонату Європи. 

Але дивною є одна деталь. Міля виставив спільну ретросвітлину з Андрієм Ярмоленком та, по-дружньому піджартовуючи, звернувся до ексодноклубника у зв'язку з успіхом "синьо-жовтих", хоча Ярмоленко давно (через вік) не має стосунку до збірної U-21:

"Радий, що ти виріс у непоганого майстра! До зустрічі!"

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Також Мілевський згадав у дописі головного тренера молодіжки Руслана Ротаня, з яким перетинався в національній збірній як футболіст.

Скріншот

Нагадаємо, Україна несподівано обіграла Францію (3:1) у чвертьфіналі Євро-2023 U-21. В 1/2 фіналу наша збірна зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у середу, 5 липня, початок - о 22:00 за київським часом.

Крім того, завдяки такому результату Україна вперше в історії візьме участь у футбольному турнірі Олімпійських ігор.

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