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"Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову

Артем не церемониться зі своїми підписниками
Сьогодні 21:21 Андрій Дунець 821 0
"Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на коментар одного з користувачів у інстаграмі.

Під свіжим дописом скандального ексфутболіста один з уболівальників закликав його перейти на українську мову. Відповідь Мілевського була досить грубою.

"Як писав транслітом (транслітерацією - прим.), так і буду, агітатори диванні, закрийся", - не стримався Артем.

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Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Скріншот коментаря та відповіді

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни морально-психологічний стан Мілевського викликав занепокоєння у фанів. Артем, зокрема, почав набагато менш активно вести свій інстаграм.

Але останнім часом це змінилося. Наприклад, у річницю визволення Київщини від окупантів Мілевський послав росян у відомому напрямку, а на Великдень також жорстко відповів на коментар одного з користувачів.

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