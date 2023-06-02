Артем не церемониться зі своїми підписниками

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на коментар одного з користувачів у інстаграмі.

Під свіжим дописом скандального ексфутболіста один з уболівальників закликав його перейти на українську мову. Відповідь Мілевського була досить грубою.

"Як писав транслітом (транслітерацією - прим.), так і буду, агітатори диванні, закрийся", - не стримався Артем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

Скріншот коментаря та відповіді

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни морально-психологічний стан Мілевського викликав занепокоєння у фанів. Артем, зокрема, почав набагато менш активно вести свій інстаграм.

Але останнім часом це змінилося. Наприклад, у річницю визволення Київщини від окупантів Мілевський послав росян у відомому напрямку, а на Великдень також жорстко відповів на коментар одного з користувачів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua