Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 🔥🔥🔥

Ситуація відбулась за незрозумілих обставин

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилося відео, на якому президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк на підвищених тонах веде розмову з людьми у формі, що нагадує воєнну.

На прохання/вимогу одного зі співрозмовників прибрати техніку з поля аграрій відповів дуже різко:

"Послухай мене уважно! Оця земля офіційно взята в оренду! Один крок на неї - і я сам сяду за трактор, переїду тебе!"

Відео (обережно, присутня ненормативна лексика)

На жаль, дата, джерело відеозапису, обставини та причина, з якої люди у військовій формі перебувають на сільськогосподарських угіддях, - невідомі. Втім, за інформацією нашого сайту, минулого року між військовими та Поворознюком стався конфлікт із застосуванням фізичної сили.

Нагадаємо, нещодавно в українському суспільстві розгорівся скандал через те, що держава збиралася профінансувати серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". У підсумку автори від державних грошей відмовилися.

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