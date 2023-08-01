Головне
Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку в першому колі Вашингтона
Сьогодні 08:03 1757 2
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 16:33 357
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:18 294
15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА
Сьогодні 15:33 870
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:14 504
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 13:33 14086
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Сьогодні 13:26 17092 3
8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння
Сьогодні 13:13 492
Визначився стадіон, де Динамо зіграє кваліфікацію до Ліги конференцій
Сьогодні 11:47 591
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open
Сьогодні 09:53 573
Блоги
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Nastya Bolshakova
Сьогодні 16:33 326
Падіння 26-річного рекорду: 2 роки тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО
Падіння 26-річного рекорду: 2 роки тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:40 1635
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 🔥🔥🔥
Сьогодні 14:17 5734
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:33 14085
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:21 6009
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 04:39 47810
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
Вчора 13:41 1004
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм Андрій Дунець
30.07.2023 20:30 1673
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою Андрій Твердохліб
30.07.2023 19:13 715
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО Андрій Дунець
30.07.2023 18:04 1514
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans Андрій Дунець
30.07.2023 16:08 766
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Андрій Дунець
30.07.2023 12:13 30539
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Valeriy Ruchka
29.07.2023 14:48 6215 4
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Андрій Дунець
27.07.2023 23:17 6741
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 21:40 3157
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 13:15 1810 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Андрій Дунець
27.07.2023 12:11 3555
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2023 17:46 5641
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей Юрко Юрченко
25.07.2023 15:36 570
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа Андрій Дунець
25.07.2023 13:29 2455
Прямі трансляції

Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО

Ситуація відбулась за незрозумілих обставин
Сьогодні 14:17 🔥🔥🔥 5967 0
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилося відео, на якому президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк на підвищених тонах веде розмову з людьми у формі, що нагадує воєнну.

На прохання/вимогу одного зі співрозмовників прибрати техніку з поля аграрій відповів дуже різко:

"Послухай мене уважно! Оця земля офіційно взята в оренду! Один крок на неї - і я сам сяду за трактор, переїду тебе!"

Відео (обережно, присутня ненормативна лексика)

На жаль, дата, джерело відеозапису, обставини та причина, з якої люди у військовій формі перебувають на сільськогосподарських угіддях, - невідомі. Втім, за інформацією нашого сайту, минулого року між військовими та Поворознюком стався конфлікт із застосуванням фізичної сили.

Нагадаємо, нещодавно в українському суспільстві розгорівся скандал через те, що держава збиралася профінансувати серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". У підсумку автори від державних грошей відмовилися.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО 6019
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко 15946 1
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19738
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО 48001
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17092 3
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 14086
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41309
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9125
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152638 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25177
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7651 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49340 2