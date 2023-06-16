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Поворознюк: Корупція - це не вкрасти солярку, а брати хабарі

Президент Інгульця розповів про корупцію
Сьогодні 18:53 237 0
Поворознюк: Корупція - це не вкрасти солярку, а брати хабарі
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк пояснив своє розуміння слова корупція.

Про це функціонер відповів у інтерв'ю Конкурент TV.

"Просто повинні зрозуміти, що корупція – це не вкрасти солярку, а брати хабарі. Коли чиновники беруть хабарі. Так от введіть смертну кару. Доказано хабар - смертна кара. Або другий варіант, як в ОАЕ. Обирай: або смертна кара, або відрізали обидві руки. І ходи без обох рук. І тоді вже всі будуть бачити, що на тобі клеймо корупціонера", - сказав Поворознюк.

Раніше Інгулець призначив головного тренера.

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