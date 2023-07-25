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Горбунов: Вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу СМТ Інгулець

Сьогодні 18:39 223 0
Горбунов: Вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу СМТ Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Шоумен, телеведучий і актор Юрій Горбунов та його команда відмовилися від виділення з державного бюджету 33,6 мільйона гривень на серіал під робочою назвою СМТ Інгулець.

Про це заявив сам Горбунов.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою СМТ Інгулець.

Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту. І ця історія не про Поворознюка.

Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями", - написав Горбунов в інстаграмі.

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