Челсі хоче підписати воротаря збірної України

Джерело - El Nacional.

Український воротар Реала Андрій Лунін може у літнє трансферне вікно перебратися до Челсі.

Про це повідомляє El Nacional.

У підписанні Луніна особисто зацікавився головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно. Челсі хоче переконати Луніна не продовжувати контракт з Реалом та спробує підписати українця уже наступного літа.

Альтернативними варіантами Челсі на воротарську позицію є Давід Де Хеа, Аарон Рамсдейл, Грегор Кобель, Ян Облак.

Лунін цього сезону провів у складі Реала 29 матчів, в яких пропустив 27 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з Баварією.