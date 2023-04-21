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Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю

Сьогодні 08:05 Андрій Твердохліб 725 0
Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю
#Анжеліка Терлюга, #Дівчина дня

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга взяла участь у фотосесії для журналу Vogue Ukraine. Срібна призерка Олімпійських ігор-2022 у Токіо з'явилася в надзвичайно романтичному образі в хащах рослин.

"Немає обмежень для чудового контенту", - підписала спортсменка свій пост у фейсбуці.

Нещодавно Терлюга у шикарній вечірній сукні опублікувала першу частину фотосесії.

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