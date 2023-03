Алексіс Санчес забив гол прямим ударом із кутового завдяки жахливій помилці воротаря - ВІДЕО

Алексіс Санчес став героєм товариського матчу між збірними Чилі та Парагваю.

Знаменитий нападник Марселя з'явився на полі відразу по перерві й відзначився майже дублем. Другий гол вийшов максимально незвичним.

На 93-й хвилині Алексіс виконав кутовий удар. М'яч полетів прямісінько до голкіпера парагвайців Антоні Сільви, який, фантастично помилившись, незграбно відправив круглого у власні ворота - 2:3.

Have you ever seen a funnier Olimpico goal than this stoppage-time winner from Alexis Sánchez (more of an Antony Silva own-goal in my opinion)? 😭pic.twitter.com/aRA72LBAqd