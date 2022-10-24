Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Антуан Грізманн відзначився непересічною результативною дією у грі 11 туру Ла Ліги між Атлетико та Бетісом.

На 54 хвилині француз виконував подачу від кутового прапорця, але ніхто її не зачепив і м'яч залетів у ворота Бетіса.

Відео (таймкод - 00:01:34)

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Грізманн пізніше ще й оормив дубль, а Атлетико переміг із рахунком 2:1.

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