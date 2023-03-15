Іспанія підтвердила спільну заявку з Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030

Наразі у заявці не буде України

Іспанія підтвердила, що домовилася з Португалією та Марокко подати заявку на проведення ЧС-2030.

Про це йдеться у заяві Королівської іспанської футбольної федерації.

Водночас в іспанській федерації заявили про готовність провести турнір й у чотирьох країнах, включно з Україною.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Асоціація футболу України та її президент подолають труднощі, які вони переживають зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у жовтні Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030.