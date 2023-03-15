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Іспанія підтвердила спільну заявку з Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030

Вчора 22:51 143 0
Наразі у заявці не буде України
Іспанія підтвердила спільну заявку з Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Іспанія підтвердила, що домовилася з Португалією та Марокко подати заявку на проведення ЧС-2030.

Про це йдеться у заяві Королівської іспанської футбольної федерації. 

Водночас в іспанській федерації заявили про готовність провести турнір й у чотирьох країнах, включно з Україною.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Асоціація футболу України та її президент подолають труднощі, які вони переживають зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у жовтні Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030.

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