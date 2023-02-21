Зінченко мучить сам себе та гальмує гру: Леоненко розніс українського футболіста після матчу АПЛ

Віктор Леоненко розкритикував Олександра Зінченка за матч 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Астон Віллою та Арсеналом (2:4).

Колишній нападник київського Динамо висловився у своєму жорсткому стилі про виступ українського крайнього захисника лондонського клубу.

"Він усюди. Ви просто погляньте, скільки він робить зайвого. Він грає переважно на чистих м'ячах, отримує – біжить вперед, потім – назад. Для чого він це робить? Тому що Олександру навіщось треба здаватися активним.

Для мене найстрашніше, що після того, як він віддає пас, то ходить пішки, а в Англії усі мають бігати, як заведені. У результаті він не встигає ніде. Він робить непотрібну роботу і мучить сам себе. По-друге, він гальмує гру. Так у футбол не грають! Ну, добре, що забив і таким чином відмазався", – сказав Леоненко у своїй Ютуб-програмі.