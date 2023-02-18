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Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО

Сьогодні 16:16 Андрій Дунець 240 0
Українець реабілітувався за результативну втрату м'яча в першому таймі.
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко зрівняв рахунок у матчі 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Астон Віллою.

На 61-й хвилині українець грамотно відкрився перед лінією штрафного майданчика під час кутового своєї команди, отримав пас і завдав потужного удару лівою ногою в нижній кут воріт суперника - 2:2.

Відео

Цей гол став дебютним для Олександра не лише за Арсенал, а й у межах АПЛ загалом.

Нагадаємо, на початку гри втрата м'яча Зінченком призвела до голу у ворота Арсенала.

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