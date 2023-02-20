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Історія дня: Зінченко здійснив мрію юного фаната після матчу з Астон Віллою - ВІДЕО

Сьогодні 21:33 Андрій Дунець 117 0
Історія дня: Зінченко здійснив мрію юного фаната після матчу з Астон Віллою - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко продовжує підкорювати серця вболівальників лондонського Арсенала.

У мережі з'явилося відео, на якому українець після гри Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (4:2) дарує свою футболку юному шанувальнику Канонірів, який тримає в руках плакат із відповідним проханням до футболіста.

Відео

Нагадаємо, у цьому матчі Зінченко забив свій перший гол за Арсенал та в АПЛ загалом.

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