Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко продовжує підкорювати серця вболівальників лондонського Арсенала.

У мережі з'явилося відео, на якому українець після гри Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (4:2) дарує свою футболку юному шанувальнику Канонірів, який тримає в руках плакат із відповідним проханням до футболіста.

Відео

Нагадаємо, у цьому матчі Зінченко забив свій перший гол за Арсенал та в АПЛ загалом.

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