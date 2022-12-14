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Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле

Вчора 23:32 Андрій Дунець 146 0
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
#ЧС-2022, #збірна Марокко, #Коло-Муані, #Збірна Франції

Джерело - Чемпіон.

Рандаль Коло Муані поставив крапку у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу між збірними Франції та Марокко.

На 79-й хвилині французький нападник добив м'яч у порожній кут воріт Яссіна Буну з близької відстані. Примітно, що гол стався лише через 16 секунд після своєї появи на полі.

З огляду на цей факт, редакція Чемпіона вважає даний м'яч найкращим за 14 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео

У підсумку Франція перемогла Марокко з рахунком 2:0, ставши другим фіналістом ЧС-2022. У вирішальному матчі підопічні Дешама зіграють з Аргентиною.

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