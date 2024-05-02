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Рапірист Погребняк єдиний з українців вийшов до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі

Сьогодні 11:28 131 0
Рапірист Погребняк єдиний з українців вийшов до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі
#Андрій Погребняк, #Дмитро Чучукало

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Погребняк в другий день змагань пробився до 1/32 фіналу етапу Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок і чоловіків, який проходить у Гонконзі.

За підсумками групового етапу і попереднього туру прямого вибування до основної сітки пробився один із п'яти представників України.

Досвідчений Андрій здобув перемоги в 5 з 6 боях в групі, після чого йому потрібно було виграти лише один поєдинок в "олімпійці", для того, щоб потрапити в таблицю 64, що він і зробив проти американця Чарльза Ауслера (15:11).

У наступному раунді він поміряється силам з японцем Такахіро Сікіне.

Ще один наш рапірист Дмитро Чучукало склав зброю в 1/64 фіналу, програвши австралійцю Х'юго Боснічу (9:15). 

Розклад змагань

  • 3 травня – індивідуальні змагання, чоловіки та жінки, вирішальні поєдинки 
  • 4 травня – командні змагання, чоловіки та жінки.

Зазначимо, для "синьо-жовтих" це перші старти після міжнародної паузи, під час якої проходили континентальні відбіркові турніри на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Варто додати, Україну на етапі Кубку світу представляють п'ять спортсменок і п'ять спортсменів.

Нагадаємо, в перший день змагань українки Дар'я Миронюк та Ольга Сопіт також відібралися до фінальної частини етапу.

Раніше ми повідомляли, що українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура здобула срібло на Кубку Польщі.

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