Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Гольова передача Руслана Маліновського в матчі 14-го туру Італійської Серії А між Аталантою та Лечче потрапила до переліку найкращих у поточному сезоні.

Український півзахисник бергамасок на початку листопада розумно асистував Дувану Сапаті. Цей пас Маліновського посів 6-те місце серед 30-ти найкращих.

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Нагадаємо, що Аталанта програла той матч Лечче з рахунком 1:2.

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