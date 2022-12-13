Головне
Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:12 2293
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Сьогодні 16:26 206
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Сьогодні 14:40 423
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Сьогодні 10:50 356
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Сьогодні 08:40 1190
Україна U-20 перемогла Польщу на чемпіонаті світу
Вчора 22:46 579
Мудрик – пріоритетна ціль Арсенала на зимове трансферне вікно
Вчора 14:40 614
Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій
Вчора 14:10 37317
Калініна повернулася у ТОП-50
Вчора 13:51 257707
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 12:11 670
Блоги
Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО
Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:05 259
ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу
ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу Дмитро Копій
Сьогодні 15:54 207
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:39 6408
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Андрій Дунець
Сьогодні 10:33 1883
Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко
Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко Андрій Дунець
Вчора 20:51 629
У гравця збірної Аргентини кинули ручку з лави запасних під час матчу з Нідерландами - ФОТО
У гравця збірної Аргентини кинули ручку з лави запасних під час матчу з Нідерландами - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 16:46 519
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:49 1978
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО Андрій Дунець
11.12.2022 12:52 4181 5
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 23:37 894
Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО
Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 21:49 959
Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО
Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 19:53 920
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 18:05 2553
Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО
Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 16:15 892
Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії
Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії Андрій Дунець
10.12.2022 07:30 716
Мудрик покепкував зі збірної Бразилії після її вильоту з ЧС-2022
Мудрик покепкував зі збірної Бразилії після її вильоту з ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 07:00 1651
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 01:52 3391
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 00:33 606
Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО
Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО Андрій Дунець
09.12.2022 23:25 5332
Геніальний асист Мессі вивів Аргентину вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами - ВІДЕО
Геніальний асист Мессі вивів Аргентину вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами - ВІДЕО Андрій Дунець
09.12.2022 22:11 1988
Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм
Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм Андрій Твердохліб
09.12.2022 20:43 1200
Прямі трансляції

Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО

Сьогодні 16:05 Андрій Дунець 266 0
Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО
#Аталанта, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Гольова передача Руслана Маліновського в матчі 14-го туру Італійської Серії А між Аталантою та Лечче потрапила до переліку найкращих у поточному сезоні.

Український півзахисник бергамасок на початку листопада розумно асистував Дувану Сапаті. Цей пас Маліновського посів 6-те місце серед 30-ти найкращих.

Відео

Нагадаємо, що Аталанта програла той матч Лечче з рахунком 1:2.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6408
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1878
Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка Болотніков: УЄФА пригрозили Шевченку виключенням України через Павелка 1696 2
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 1883
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 1190
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1978
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 23181
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34714
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20599
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7433
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2145
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20986