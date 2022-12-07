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Аталанта готова продати Маліновського за 7 млн євро

Вчора 23:55 217 0
Українець обговорить своє майбутнє з Гасперіні
Аталанта готова продати Маліновського за 7 млн євро
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Le10sport.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зустрінеться з головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні, щоб обговорити своє майбутнє.

Про це овідомляє le10sport.

У 29-річного українця багато запитань, відповіді на які він хоче отримати до початку зимового трансферного вікна.

Після розмови з коучем футболіст має прийняти рішення щодо свого майбутнього.

Італійські ЗМІ повідомляють, що бергамаски готові продати хавбека взимку за 7 мільйонів євро з бонусами від 8 до 11 мільйонів євро. Тобто загальна сума складе 15-18 мільйонів євро.

Нагадаємо, Маліновський може перейти у Вест Гем.

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