Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі розкрив, які функції виконує спортивний директор команди

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український велосипедист та спортдиректор Lidl-Trek Ярослав Попович продовжує розповідати про внутрішню кухню професійного велоспорту. Цього разу він розкриває, які ж обов'язки виконують спортивні директори в команді.

Обов'язки спортивного директора

Є різні рівні змагань. Наприклад, Джиро д'Італія вважається високим, тож тут 4 спортивні директори задіяні. Я буду за кермом автівки, яка буде їхати за спортсменами, зі мною в машині ще перший директор, як ми його називаєм, він відповідає за спортсменів. За тактику ми всі відповідаємо, бо ми між собою радимося, а він саме за технічну роботу гонщиків, також він контролює етап: моніторить погоду, придивляється, де клумби, повороти, у нас є багато карт, маршрутів, які він перевіряє. Він попереджає спортсменів про круті повороти, ситуацію на трасі під час гонки, вони на зв’язку по рації.

У іншій машині перебуває другий спортивний директор, який контролює наших хлопців, що відриваються вперед, у такому випадку він їде за ними. Адже у нашій машині є запасні колеса, велосипеди, їжа, пляшки з водою чи напоями, ми їм допомагаємо, якщо щось стається. Тому друга машина, вона як запасна або, якщо є якісь ситуації, що одні хлопці попереду, а інші відстали там на хвилин 20, то вона їм допомагає. Бо ми не можемо однією автівкою розриватися на всіх.

Також у нас є ще один спортивний директор, який їде третьою машиною, він вже перебуває перед спортсменами, ми його називаємо "розвідник". Він перевіряє все в останній момент, що не так, яка ситуація з вітром, чи на дорозі нічого не лежить, який стан асфальту, як краще об’їхати клумбу та різні такі нюанси. Він нам все надсилає в чат, а вже той, хто їде зі мною, обирає, що сказати спортсменам, а що ні. Нас у сумі четверо, але ми на різних гонках можемо змінюватися. Я можу бути на цих змаганнях як водій, а на інших — вже інші обов’язки.

Загалом нас у команді 7 чи 8 спортивних директорів. Я зараз більше відповідаю за те, що керую авто, а також за стафф (персонал, співробітників — ред.) — це механіки, лікарі, масажисти, я з ними комунікую, допомагаю, якщо є якісь запитання.

До слова, Джиро д'Італія стартував 4 травня на околицях міста Турина та завершиться в Римі 26 травня. Маршрут протяжністю 3400,8 км прокладено територією Італії. Команди вже провели 4 етапи, наступний 8 травня о 14.00 за Києвом.

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