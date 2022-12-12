Джерело - Чемпіон.

Після поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Нідерландами на поверхню виплив ще один скандал.

В одній із численних сутичок між футболістами на поле полетіло навіть канцелярське приладдя. Здається, з лави запасних запустили ручкою в напрямку Науеля Моліни, який відкрив рахунок у цьому матчі.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Нідерланди в серії пенальті та пробилась до півфіналу ЧС-2022, де зіграє проти Хорватії. А іспанського арбітра Матео Лаоса відсторонили після його неоднозначної роботи у чвертьфіналі.

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