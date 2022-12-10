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Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 16:15 Андрій Дунець 223 0
Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Збірна Аргентини, #Збірна Нідерландів, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Футболісти збірної Нідерландів чинили активний психологічний тиск на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним ударом у серії пенальті 1/4 фіналу чемпіонату світу.

З'явилося відео із загального плану стадіону Лусаїл Айконік. На ньому видно, як ціла група гравців у помаранчевому переслідує нападника збірної Аргентини, коли той починає свій рух із центру поля до одинадцятиметрової позначки.

Тож не дивно, що аргентинці настільки зловтішно святкували вирішальний гол Лаутаро.

Нагадаємо, Аргентина здолала Нідерланди, а після матчу Мессі жорстко звернувся до гравця суперників.

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