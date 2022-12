Футболісти збірної Нідерландів чинили активний психологічний тиск на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним ударом у серії пенальті 1/4 фіналу чемпіонату світу.

З'явилося відео із загального плану стадіону Лусаїл Айконік. На ньому видно, як ціла група гравців у помаранчевому переслідує нападника збірної Аргентини, коли той починає свій рух із центру поля до одинадцятиметрової позначки.

Exclusive footage shows what infuriated the Argentina players, the Netherlands' players who talk and try to disturb Lautaro before the last penalty. The Dutch players also did it to Montiel and Enzo Fernandez who took the previous penalties.. pic.twitter.com/z7oVVxVkBD