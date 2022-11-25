Джерело - Чемпіон.

Вболівальники збірної Сербії в Катарі перед матчем 1 туру чемпіонату світу з футболу вкотре довели свою прихильність до росіян.

Фанати скандували "Серби і росіяни - брати навіки!" та "росія! росія!".

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Большой привет от сербских болельщиков перед матчем с Бразилией 🇷🇺🤝🇷🇸 pic.twitter.com/IlR9kuSarx — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 24, 2022

Нагадаємо, що збірна Сербії поступилася Бразилії з рахунком 0:2.

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