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Сербські фани скандували гасла на підтримку росії перед грою з Бразилією на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 12:28 Андрій Дунець 187 0
Сербські фани скандували гасла на підтримку росії перед грою з Бразилією на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Росія, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники збірної Сербії в Катарі перед матчем 1 туру чемпіонату світу з футболу вкотре довели свою прихильність до росіян.

Фанати скандували "Серби і росіяни - брати навіки!" та "росія! росія!".

Відео

Нагадаємо, що збірна Сербії поступилася Бразилії з рахунком 0:2.

"Росія – мій дім, у мене є російський паспорт": гравець збірної Камеруну дебютував на ЧС-2022

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