Джерело - Чемпіон.
Вболівальники збірної Сербії в Катарі перед матчем 1 туру чемпіонату світу з футболу вкотре довели свою прихильність до росіян.
Фанати скандували "Серби і росіяни - брати навіки!" та "росія! росія!".
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Большой привет от сербских болельщиков перед матчем с Бразилией 🇷🇺🤝🇷🇸 pic.twitter.com/IlR9kuSarx— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 24, 2022
Нагадаємо, що збірна Сербії поступилася Бразилії з рахунком 0:2.
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