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"Росія – мій дім, у мене є російський паспорт": гравець збірної Камеруну дебютував на ЧС-2022

Сьогодні 15:18 Андрій Дунець 576 0
"Росія – мій дім, у мене є російський паспорт": гравець збірної Камеруну дебютував на ЧС-2022
#Камерун, #Росія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа, який вважає себе росіянином, зіграв у матчі першого туру Чемпіонату світу проти Швейцарії.

Ондуа з'явився на полі на 68 хвилині, замінивши Мартена Онгла, а його команда поступилася з рахунком 0:1.

Цей 27-річний футболіст німецького Ганновера народився в Камеруні, але більшість життя провів у росії (терористичній країні), де встиг пограти за Анжі.

На початку цього року Ондуа завів Телеграм-канал, в якому веде своєрідний щоденник власної кар'єри. У найпершому дописі від 31 січня Гаель чітко дав зрозуміти, що вважає себе росіянином.

А напередодні матчу ЧС-2022 зі Швейцарією футболіст опублікував фото своїх бутс, на яких зображені прапори Камеруну та росії.

На початку листопада Ондуа в інтерв'ю сайту РБ Спорт навіть заявив, що представлятиме на Мундіалі в Катарі, зокрема, російський народ:

"Передусім я представлятиму збірну Камеруну. Але я завжди кажу відкрито: росія – мій дім, у мене є російський документ. І це добре, що я можу представляти російський народ на такому великому турнірі".

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