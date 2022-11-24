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Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022

Сьогодні 23:01 Андрій Дунець 252 0
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
#Сербія, #ЧС-2022, #Рішарлісон, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон у матчі з Сербією забив найкрасивіший м'яч першого туру чемпіонату світу в Катарі.

На 73 хвилині поєдинку представник Тоттенгема виконав неймовірний акробатичний трюк після пасу Вінісіуса Жуніора. Краще просто один раз самому побачити!

Відео

Цей дивогол виявився остаточним у зустрічі й гарантував Бразилії перемогу з рахунком 2:0.

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