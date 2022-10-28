Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Масим Коваль відзначився ефектним сейвом після удару впритул від Кріштіану Роналду в матчі 5-го туру Ліги Європи між Манчестер Юнайтед і Шерифом.
Епізод стався на 28-й хвилині гри.
Відео (таймкод - 00:01:05)
Повну версію матчу дивіться тут.
Додамо, що цей героїчний вчинок українського воротаря не врятував його команду від розгромного рахунку - перемога МЮ 3:0 у підсумку.
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