Коваль став найкращим гравцем Шерифа у матчі з Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Воротар Максим Коваль отримав найвищий бал за підсумками гри Манчестер Юнайтед - Шериф.

Про це повідомляє Sofa Score

Поєдинок на Олд Траффорд завершився з рахунком 3:0 на користь команди Еріка Тен Хага. За "червоних дияволів" відзначилися Далот, Рашфорд і Роналду.

Попри три пропущені м'ячі, саме 29-річний український воротар став найкращим гравцем Шерифа у поєдинку. оцінила гру Коваля у 7,2 – це найвищий бал серед усіх футболістів молдовської команди. Максим пропустив тричі, але здійснив 7 сейвів, врятувавши Шериф від ще більшого розгрому.

Найкращим гравцем серед представників обох команд став Крістіан Еріксен – 8,4.