В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Під час гри 5-го туру Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським Динамо стався неприємний інцидент.

В української вболівалтниці відібрали плакат із написом "росія - країна-терорист".

За різними повідомленнями в мережі, стюарди пояснили такі дії тим, що на трибунах перебувають представники російської мафії і їм такий банер може не сподобатися.

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🤬 Під час матчу АЕК - Динамо на Кіпрі в українських фанів відібрали плакат із написом "росія - країна-терорист"



За деякими повідомленнями, стюарди пояснили такі дії тим, що на трибунах перебувають представники російської мафії і їм такий банер може не сподобатися. pic.twitter.com/xxd0Yk4Vo7 — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) October 28, 2022

Нагадаємо, Динамо унаслідок нічиєї з АЕКом достроково втратило всі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Мірча Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

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