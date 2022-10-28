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В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО

Сьогодні 13:01 Андрій Дунець 263 0
В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО
#АЕК, #Ліга Європи, #Динамо, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Під час гри 5-го туру Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським Динамо стався неприємний інцидент.

В української вболівалтниці відібрали плакат із написом "росія - країна-терорист".

За різними повідомленнями в мережі, стюарди пояснили такі дії тим, що на трибунах перебувають представники російської мафії і їм такий банер може не сподобатися.

Відео

Нагадаємо, Динамо унаслідок нічиєї з АЕКом достроково втратило всі шанси на єврокубкову весну, здобувши поки лише одне очко на груповому етапі. Водночас Мірча Луческу після матчу заявив, що Динамо є найкращою командою групи та провело дуже хороші поєдинки.

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