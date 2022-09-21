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Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України

Вчора 23:39 Віктор Слюсаренко 102 0
Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України

Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії у перенесеному матчі 1-го туру Ліги націй з Україною забила третій гол.

На 87-ій хвилині матчу Дайкс ударом головою після подачі з кутового забив третій гол у ворота Трубіна. Нагадаємо, що за 10 хвилин до цього капітан команди Макгінн у штрафного майданчику відтіснив захисник українців і точно пробив у нижній кут воріт Трубіна, відкривши рахунок у зустрічі. Потім Дайкс ударом головою подвоїв рахунок.

Пряма трансляція на телеканалах 2+2 та ICTV. Текстовий онлайн гри, на нашому сайті.

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