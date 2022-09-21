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Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй

Сьогодні 06:56 1131 0
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Шотландії у перенесеному матчі другого туру Ліги націй. Поєдинок відбудеться у середу, 21 вересня, на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі ICTV, який на період трансляції вийде із сітки мовлення єдиного марафону новин. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
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