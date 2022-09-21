Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії у перенесеному матчі першого туру Ліги націй з Україною відкрила рахунок.

На 70-ій хвилині капітан команди Макгінн у штрафного майданчику відтіснив захисник українців і точно пробив у нижній кут воріт Трубіна.

Макгінн забив другий гол у чотирьох матчах збірної Шотландії у Лізі націй.

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