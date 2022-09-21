Джерело - Чемпіон.

31' Пробивав Маліновський, але влучиву стінку.

30' Мудрик прорився по центру і Хікі збив українця. Штрафний для нашої збірної.

29' Намався Михайліченко виконати закидання на Мудрика, але під тиском м'яч пішов в аут.

27' Михайліченко подав на Довбика, той намагався скинути на Піхальонка, але Олександр не зміг пробити.

26' Заміна в складі збірної Шотландії: Хікі вийшов на поле замість травмованого Паттерсона.

24' Схоже, що заміни потребує правий захисник господарів.

23' На газоні опинився Паттерсон після активної боротьби за м'яч. Медики на полі.

22' Небезпечно пробивав Армстронг з льоту, Трубін потягнув цей удар, а добивання Крісті виявилося невдалим.

21' У центрі поля Гендрі завалив Довбика. Штрафний на користь збірної України.

20' Крісті увірвався у штрафний майданчик і пробивав головою, але вище воріт пішов м'яч.

19' Степаненко грубо зіграв проти Макгіна в центрі поля за що отримав жовту картку.

18' Мудрик прорвався у штрафний майданчик, але м'яч не дійшов до Довбика.

17' Паттерсон подавав з правого флангу, пробивав головю Макгін, але повз ворота пішов м'яч.

15' З кутового подавав Армстронг, але захисники гостей вибили м'яч подалі.

14' Подача з правого флангу пішла в штрафний мадйанчик збірної України, але Бондар головою вибив м'яч подалі.

13' Крісті прострілював з лівого флангу, м'яч пролетів повз усіх. Атака збірної Шотландії продовжується.

12' Маліновський намагався розрізну передачу на Ярмоленка видати, однак м'яч перехопили захисники.

11' Бондар послизнувся на рівному місці, Адамс пробивав, але м'яч пішов у руки Трубіну.

10' Михайліченко намагався прострілити на Довбика, але Артем не дістався до м'яча.

9' Контролюють м'яч підопічні Петракова, затяжна позиційна атака.

7' У швидку атаку виходили українці, проте Ярмоленко у верховій боротьбі з Тірні порушив правила.

6' Караваєв помилився у дриблінгу - Макгін після серії рикошетів отримав м'яч, але віддав його в руки Трубіну.

5' Тірні по флангу протис Караваєва, однак простріл у штрафний майданчик виявився невдалим.

4' Адамс небезпечно вривався у штрафний майданчик, але встиг захисник збірної України вибити м'яч в аут.

3' Довбик виходив на ударну позицію, але його удар заблокували, по завершенню епізоду боковий суддя зафіксував офсайд.

2' Мудрик проривався по флангу - шотландці вибили м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання на честь Єлизавета II.

На Гемпден Парк звучить гімн Шотландії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

На матчі очікується близько тисячі українських уболівальників.

Стартові склади команд:

Збірна України: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко, Мудрик, Маліновський, Піхальонок, Ярмоленко, Довбик.

Запасні: Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Лунін, Качараба, Ігнатенко, Циганков, Миколенко, Тимчик, Коваленко, Зубков, Різник

Збірна Шотландії: Гордон, Паттерсон, Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні, Армстронг, Макгін, Макгрегор, Крісті, Адамс

Запасні: Келлі, Мккрорі, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гілмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Джек, Хікі, Маклін

Збірна України в межах 1 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Шотландії.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.

Факти про суперників