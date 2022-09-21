Збірна України пропустила другий гол від шотландців

Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії у перенесеному матчі першого туру Ліги націй з Україною подвоїла рахунок.

На 80-ій хвилині матчу Дайкс ударом головою забив другий гол у ворота Трубіна. Нагадаємо, що за 10 хвилин до цього капітан команди Макгінн у штрафного майданчику відтіснив захисник українців і точно пробив у нижній кут воріт Трубіна, відкривши рахунок у зустрічі.

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