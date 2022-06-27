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Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО

Сьогодні 18:47 Андрій Дунець 760 0
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО
#Ванат, #Вацко, #Молодіжна збірна України, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Владислав Ванат ефектно принизив росіян після матчу молодіжної збірної України у ВІрменії.

Такою історією поділився відомий коментатор Віктор Вацко у своїй YouTube-програмі "Вацко on air".

"Як ви пам’ятаєте, молодіжна збірна України свій заключний матч кваліфікації до чемпіонату Європи проводила у Вірменії. Хто дивився трансляцію, той звернув увагу на викрики з трибун: "Расія!". Після цього матчу наша команда поверталася додому і в аеропорту так вийшло, що гейт, з якого вилітала збірна України, був по сусідству на рейси до Сочі, в Москву, в залі очікування сиділи пасажири на ці рейси.
У лаптиногих є така фішка, ось вони дуже часто одягаються в якось х*рню із символікою своєї країни: то футболки з прапором у кольорах дешевої зубної пасти, то футболки з їхньою двоголовою курочкою. Там такі летіли. Поруч був магазин, де продається сувенірна продукція, в тому числі – російські прапорці.
Форвард київського Динамо Влад Ванат надивився на цей колорит, зайшов у магазинчик та скупив усі російські прапорці. Згодом він вийшов з цими прапорцями, підійшов до смітника і на очах всіх пасажирів рейсів до росії всі ці прапори викинув. Як думаєте, скільки громадян курятника йому сказали бодай одне слово?", – розповів Вацко.

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