Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко свіжий випуск своєї YouTube-програми " Вацко on air" розпочав із відповіді Віктору Леоненку.

"Усім привіт із "Закарпатського котла". А, ми вже місяць в Києві? А, до того були у Львові? Так перші тижні ми були в Києві. А Київ і Львів – це зовсім не Закарпаття.



Ну, в принципі, я знав, що там туго з географією. Рівень географічних знань у них базується на дослідженні глобуса Тюмені. Ми зараз все це бачимо, скільки їх тут "заблудилось". У цьому випадку в мене була надія, що коти щось правильне підкажуть. Не допомогло", – сказав Вацко.