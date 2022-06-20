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Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО

Сьогодні 19:20 Андрій Дунець 765 0
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО
#Вацко, #Віктор Леоненко

Джерело - Вацко Live.

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко свіжий випуск своєї YouTube-програми "Вацко on air" розпочав із відповіді Віктору Леоненку.

"Усім привіт із "Закарпатського котла". А, ми вже місяць в Києві? А, до того були у Львові? Так перші тижні ми були в Києві. А Київ і Львів – це зовсім не Закарпаття.

Ну, в принципі, я знав, що там туго з географією. Рівень географічних знань у них базується на дослідженні глобуса Тюмені. Ми зараз все це бачимо, скільки їх тут "заблудилось". У цьому випадку в мене була надія, що коти щось правильне підкажуть. Не допомогло", – сказав Вацко.

Нагадаємо, раніше Леоненко жорстко звернувся до Вацка, назвавши того зайченятком.

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