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Футболісти Макартура забили два фантастичні голи в ворота Централ Коста

Сьогодні 19:30 Андрій Твердохліб 167 0
Футболісти Макартура забили два фантастичні голи в ворота Централ Коста

Джерело - Чемпіон.

Два фантастичні голи в австралійській А-Лізі забили гравці Макартура в ворота Централ Кост Марінерс.

На 25-й хвилині Томмі Оур відзначився ударом з льоту з 20 метрів.

Його одноклубник Крейг Нур на 90-й хвилині матчу створив свій шедевр, ударивши з льоту з гострого кута зовнішньою стороною стопи. До того ж, гол Нура став рятівним для гостей, матчі завершився - 3:3.

Нагадаємо, Руслан Маліновський відзначився в воротах Ювентуса чудо-голом а-ля Роберто Карлос.

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