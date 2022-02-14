Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 06:46 1202
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі на Олімпіаді у Пекіні
Сьогодні 08:13 49
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 125
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1460
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 201
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 173
Шалений гол Маліновського приніс Аталанті нічию з Ювентусом, Мілан обіграв Сампдорію Супряги. Результати 25 туру Серії А
Вчора 23:38 1650
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 23:24 35382
Збірна України здобула срібло на Кубку світу в Росії
Вчора 20:50 1086
Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого
Вчора 19:39 1959
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:11 122
11-річна українка потрапила до книги рекордів Гіннеса
11-річна українка потрапила до книги рекордів Гіннеса Андрій Твердохліб
Вчора 01:02 782
А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої
А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої Андрій Твердохліб
12.02.2022 21:45 2791 1
Гол збірної України потрапив до ТОП-10 на Євро-2022
Гол збірної України потрапив до ТОП-10 на Євро-2022 Андрій Твердохліб
12.02.2022 20:25 759
Цифра дня. Американський дует Джакобелліс/Баумгартнер виграли "золото" Олімпіади, на двох їм - 76 років
Цифра дня. Американський дует Джакобелліс/Баумгартнер виграли "золото" Олімпіади, на двох їм - 76 років Андрій Твердохліб
12.02.2022 19:58 742
Генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну
Генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну Андрій Твердохліб
12.02.2022 16:41 1349
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв Андрій Твердохліб
12.02.2022 11:08 45904 4
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка Valeriy Ruchka
11.02.2022 21:18 20340
Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО
Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО Андрій Дунець
11.02.2022 19:17 7296
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Андрій Твердохліб
11.02.2022 15:09 23761 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським Андрій Твердохліб
11.02.2022 13:09 151488 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
11.02.2022 13:05 169289
Італійський воротар ледь не заплакав від холоду просто під час матчу. ВІДЕО
Італійський воротар ледь не заплакав від холоду просто під час матчу. ВІДЕО Андрій Дунець
11.02.2022 07:30 5038
Аталанта Маліновського вилетіла з Кубка Італії через гол на останній секунді матчу. ВІДЕО
Аталанта Маліновського вилетіла з Кубка Італії через гол на останній секунді матчу. ВІДЕО Андрій Дунець
11.02.2022 06:30 2861
120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського
120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського Андрій Дунець
10.02.2022 17:55 4140
Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава"
Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава" Андрій Дунець
10.02.2022 16:32 816
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Андрій Твердохліб
09.02.2022 21:49 214748 4
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту Андрій Твердохліб
09.02.2022 21:18 172971 8
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Андрій Твердохліб
09.02.2022 18:15 3525
Санчес шокував Моурінью божевільним голом з далекої відстані в дев'ятку. ВІДЕО
Санчес шокував Моурінью божевільним голом з далекої відстані в дев'ятку. ВІДЕО Андрій Дунець
09.02.2022 16:44 24080
Прямі трансляції

Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО

Сьогодні 08:11 Андрій Дунець 125 0
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру Італійської Серії А Аталанта приймала Ювентус. Одним із героїв зустрічі став українець Руслан Маліновський.

На 76-й хвилині гри Маліновський відкрив рахунок голом зі штрафного ударом з підкруткою, якому, мабуть, позаздрить і сам Роберто Карлос. Таймкод на відео - 02:39.

Додамо, що на 90+2 хвилині Ювентусу вдалося зрівняти рахунок зусиллями Даніло. Нічия 1:1 у підсумку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50125
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 5234
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35382
Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона 7745 3
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 97240
Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище 11827
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 30240 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13288 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 21720
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2515
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15569
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 19798