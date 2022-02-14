Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру Італійської Серії А Аталанта приймала Ювентус. Одним із героїв зустрічі став українець Руслан Маліновський.

На 76-й хвилині гри Маліновський відкрив рахунок голом зі штрафного ударом з підкруткою, якому, мабуть, позаздрить і сам Роберто Карлос. Таймкод на відео - 02:39.

Додамо, що на 90+2 хвилині Ювентусу вдалося зрівняти рахунок зусиллями Даніло. Нічия 1:1 у підсумку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua