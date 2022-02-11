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Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО

Сьогодні 19:17 Андрій Дунець 667 0
Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО
#Вест Гем, #Вест Хем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Ярмоленко зіграв за молодіжну команду Вест Гем Юнайтед (U23) в матчі Кубка Прем'єр-Ліги проти Свонсі. Наш футболіст став водночас героєм та антигероєм поєдинку.

На 45+2 хвилині Ярмоленко результативно головою завершив розіграш кутового:

А вже на 50-й хвилині арбітр вилучив Андрія з поля. Зізнаємось, ми не зрозуміли, за що саме. Дивіться, можливо, зрозумієте ви:

Читайте також: Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів.

Додамо, що гол Ярмоленка так і залишився єдиним у грі.

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