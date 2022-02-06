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Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 310 0
Ганебна симуляція Ярмоленка шокувала англійських коментаторів
#Вест Гем, #Вест Хем, #Кубок Англії, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Англії Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка грав проти Кіддермінстера. Українець став одним із героїв поєдинку.

Але, крім переможного передгольового пасу, Ярмоленко встиг проявити себе в цьому матчі й з негативного боку. На 81-й хвилині гри Андрій, схоже, надто сильно захотів заробити пенальті для своєї команди - вийшло кумедно, адже українець впав після ледь відчутного дотику суперника.

Нецензурна лайка із трибун, що підтримували Кіддермінстер, не була єдиним голосом осуду таких дій Ярмоленка. Коментатори британського каналу BBC теж не оцінили спробу футболіста:

Не лишилися осторонь епізоду й англійські вболівальники у коментарях Твіттера:

"Я не розумію гравця. Він віддав перевагу потенційному пенальті замість того, аби спробувати забити гол"

"Потрібна 3-матчева дискваліфікація. Лише так можна зупинити подібне л**но" 

Нагадаємо, Вест Гем після овертайму обіграв Кіддермінстер із рахунком 2:1 та пробився до 1/8 Кубка Англії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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