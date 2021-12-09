Президент згадав стару професію

Джерело - Чемпіон.

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко не оцінив жарт президента України Володимира Зеленського, сказаний під час урочистої церемонії святкування 30-річчя Української асоціації футболу, про дружину Владу.

"Олександр своїй дружині написав, щоб без фото із президентом не поверталася", - сказав ведучий Зеленському. "Є шанс не повертатися", - парирував президент, жарт зустріли сміхом. "Наслідки старої професії", - додав Зеленський. "Ні-ні-ні!", - відреагував Зінченко за кадром.

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