Джерело - Чемпіон.
Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко не оцінив жарт президента України Володимира Зеленського, сказаний під час урочистої церемонії святкування 30-річчя Української асоціації футболу, про дружину Владу.
"Олександр своїй дружині написав, щоб без фото із президентом не поверталася", - сказав ведучий Зеленському.
"Є шанс не повертатися", - парирував президент, жарт зустріли сміхом. "Наслідки старої професії", - додав Зеленський.
"Ні-ні-ні!", - відреагував Зінченко за кадром.
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