Тенісисти тренуються на Тенерифе

Джерело - Чемпіон.

27-річна українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, 34-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом, готується до старту нового сезону на Тенерифе.

"Дві злегка втомлені, але дуже щасливі людини", - прокоментувала Еліна спільне фото, додавши до нього зображення різних спортивних тренувань.

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Нагадаємо, Світоліна заявилася на три турніри в Австралії.

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